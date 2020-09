Stéphanie Des Horts - Xavier Charles Catta - Caroline Chalopin & Marie Hindy

Ce vendredi Xavier Cuvier reçoit Caroline Chalopin, adjointe à la culture de Joué les Tours et Marie Hindy, chargée de la programmation de l'Espace Malraux.

Pour la page littéraire, Christophe Lagorce recevra Stéphanie Des Horts pour évoquer le fabuleux destin des 2 soeurs Jackie et Lee Bouvier, une relation fusionelle et toxique.

Enfin Xavier-Charles Catta viendra nous présenter ELLA, une comédie musicale 100% tourangelle.

Fidèle à vos postes sur nos ondes en direct ou en podcast!