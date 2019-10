Stéphanie Fugain rend hommage aux soignants

"Depuis 17 ans, je mène le combat." Le monde hospitalier, Stéphanie Fugain le connaît bien. Pendant 11 mois, elle a accompagné sa fille Laurette, atteinte d'une leucémie. Loin du monde du show-business de son mari Michel, elle a côtoyé des médecins, des infirmiers, des aides-soignants... jusqu'à la mort de sa fille en 2002. Depuis, elle a fondé l'association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. Elle vient de publier "Derrière la blouse blanche" (éd. Flammarion). Un recueil de 14 témoignages de médecins et d'infirmiers pour comprendre ce que vivent ces hommes et ces femmes confrontés en permanence à la maladie. "Et aussi à la vie, à la victoire", ajoute-t-elle.



Un hommage au personnel soignant

"C'est un bel hommage que j'ai envie de leur rendre, en essayant de les faire découvrir sous un autre œil, avec plus de tendresse." L'ouvrage de Stéphanie Fugain s'ouvre avec le témoignage de Nadiège, infirmière. "C'est la première que j'ai rencontrée avec le sourire", se souvient la mère de Laurette. Là où le médecin lui avait annoncé "brut de décoffrage", qu'elle avait une leucémie, Nadiège, elle, avait "la démarche calme et bienveillante". "Il est vrai que dans ces parcours très longs, des maladies longues, les infirmières jouent un rôle crucial, elles sont là tout le temps, pour rassurer, aiguiller, réexpliquer... C'est la confidente."



La froideur des médecins

La froideur des médecins, Stéphanie Fugain en parle souvent dans son livre, et invite à la comprendre en un sens. "Ils travaillent de plus en plus et ont moins en moins de temps à consacrer aux patients." D'autre part, les médecines ne sont "pas du tout" préparés à annoncer une maladie grave à patient. Il y a aussi la blouse blanche qui "continue d'effrayer les patients".

Les médecins sont tenus de dire la vérité au patient. Or, "personne n'est prêt à entendre que notre enfant va mourir, parce que nous sommes des gagnants, parce qu'il est inadmissible que ma faille parte avant moi, ce n'ets pas possible, donc on n'entend pas".