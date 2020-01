Sucrine du Berry, ganache de Morgan Fady, L'Imprimerie à Fontenoy-la-Joute.

La première cuisine de l'année est celle de Morgan Fady, jeune chef et patron du restaurant "L'Imprimerie" à Fontenoy-la-Joute, le village du livre en Meurthe-et-Moselle près de Lunéville. Morgan nous propose comme quatrième et dernière recette, un dessert autour de la courge, sucrine du Berry, ganache au chocolat blanc et pain grillé.