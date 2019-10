Par le passé, les bibles, les livres d'heures, les bréviaires étaient somptueusement enluminés. Et parmi ces manuscrits magnifiques, on trouve la Bible de Léau, qui fait l'objet d'une exposition à Liège. Dans suivez le guide, Laurent Verpoorten interroge la restauratrice d'oeuvre d'art et professeur d'enluminure, Aurélie Vetro, qui organise cette exposition.