Sur la Côte d'Azur, les professionnels de la culture veulent travailler

"Nous voulons travailler !": l'annonce est claire de la part du monde de la culture à sa ministre Roselyne Bachelot. La FNSAC CGT (Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle) déplore la fermeture des lieux culturels alors même que l'on peut continuer à prendre les transports en communs ou faire ses courses. A Nice, on discute beaucoup de la jauge: c'est elle qui permet de garder une distanciation sociale en plus des mesures barrières. "Nous pouvons le faire" disent en choeur des musiciens qui aimeraient beaucoup retrouver scène et public.

Jean Louis Ruf, musicien et membre du syndicat français des artistes interprètes CGT explique que des solutions sont déjà sur la table: "on a proposé un plan au gouvernement avec 10 journées de travail payées au tarif conventionnel qui couterait un peu plus de 100 millions d'euros" le tout couplé à "une prolongation de l'année blanche pour au moins un an" qui veut dire un prolongement des droits. Enfin, est demandé le "maintien des droits sociaux" comme les congés maternité.