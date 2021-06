Sur les routes du Critérium du Dauphiné !

La chronique expo

Nout Lequen prend les commandes de votre rendez vous culturel pour vous conduire au musée de Grenoble.

On découvre à ses côtés l’exposition Giorgio Morandi, privée de public depuis son ouverture et prolongée jusqu’au 2 juillet 2021.

Entre couleurs pastels, minimalisme, simplicité et authenticité, le peintre nous fait voyager à Bologne, sa ville natale, de cœur et qu’il habitera sa vie entière.



© De gauche à droite - Natura Morte, Giorgio Morandi, 1956, huile sur toile, collection privée (publiée via Wikipédia) / Atelier de Morandi Via Fondazza



Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Cette semaine, Emmanuelle Methel, nous partage trois ouvrages destinés aux enfants !

Le premier s’intitule "Piranhas !" et nous conte l’histoire d’un jeune garçon et de son incroyable grand-père.

Pour les plus grands, nous découvrons la collection “Enigmes à tous les étages”, des livres-jeu qui poussent les enfants à user de logique et de déduction pour mener à bien leurs enquêtes.

Mais le véritable coup de cœur de notre libraire, c’est “L’appel du dehors”, un guide complet pour explorer la nature et répondre aux questions les plus existentielles : De quoi est fait le ciel ? Pourquoi ne voit-on pas toujours la Lune ?



Le témoignage

Témoignage sportif ce midi puisque nous recevons Cyrille Crionnet, technicien sentier à la métropole de Grenoble.

Il nous partage quatre idées de randonnées pour rejoindre les points de passages du Critérium du Dauphiné !

Pour des raisons sanitaires, les voitures ne pourront pas accéder aux bords de route, alors il est temps de chausser les baskets !



Pour bons marcheurs - Col de Vence > croix de Saint Bruno (être à la Croix de Saint Bruno vers 15h15 pour voir les coureurs) (Parking col de Vence ou ligne 62 au départ de Notre Dame – musée - arrêt col de Vence).

Emprunter le sentier en direction du Fort du Saint-Eynard (1 330 m). Un arrêt s’y impose pour sa vue imprenable sur la vallée du Grésivaudan et la chaîne de Belledonne, du Vercors et de la Matheysine.

Puis direction Ancienne Batterie > Pillonnières > croix de Saint Bruno. De la croix, on pourra assister à la dernière montée des coureurs sur la D 57 avant l’arrivée au Sappey-en-Chartreuse vers 15h15.

Dans la montée, une halte s’impose au marais des Sagnes. C’est le plus grand marais d’altitude du Parc naturel régional de Chartreuse.

On peut pousser jusqu’au col de Palaquit (être au col de Palaquit vers 14h45 pour encourager les coureurs).

Le col se révèle un bon spot pour admirer la technique des coureurs en descente dans le virage serré en direction de Sarcenas.



- Mas caché route de Clémencières (quelques places de parking) > La Citadelle (être à la Citadelle à 14h45 pour profiter de la montée des coureurs vers le col de Clémencières) Une jolie montée alternant sous-bois et clairières entre le Néron et le mont Rachais. On traverse plusieurs hameaux, La Gomma, Lachal, Lèvetière avant d’atteindre la Citadelle.

Après la course, on continue la boucle vers Clémencières qui s’approche du Néron et longe de belles prairies. Puis Ripaillière, le Moulin avant de rejoindre Mas Caché.