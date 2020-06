Surprise avec une intrusion séduisante de l'Art Contemporain

Sept artistes régionaux -3 peintres et 4 sculpteurs-exposent leurs oeuvres au Village des Antiquaires de la Gare, à l'Isle sur Sorgue, pour enchanter nos regards: démarches artistiques pleines de liberté, où les formes prennent leur envol, les couleurs s'embrasent ,les volumes vibrionnent!

Allez découvrir Ciris Vell,Dominique Limon, Gilles Grimon, ainsi que les sculpteurs Carl Diegner,Marie-laure Gérard-Becuwes,Henri-françois Dumont et André Miorin.

Du jeudi 10h au lundi18h jusqu au 30 Septembre 2020.