Il est des circonstances, rencontres, opportunités qui permettent de réinventer son destin et d'écrire son histoire, c'est celle de Sylvie Delgard, chanteuse par passion et surprise, aujourd'hui.Si pour beaucoup, le confinement a été une épreuve traumatisante, pour elle, cette épreuve aura été un révélateur et marqué le début de son aventure musicale.L'envie d'écrire des poèmes était tellement forte qu'elle finit par les transformer en chansons, et la voilà aujourd'hui au micro de Thierry Chesneau, pour une émission toute en poésie et découvertes...