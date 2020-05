Symphonie pour la vie : un album exceptionnel et solidaire

Sorti sur internet vendredi, l'album intitulé "Symphonie pour la vie" sera disponible en CD, chez les disquaires, à partir du 12 juin. Tous les bénéfices des ventes seront intégralement reversés à la fondation des Hôpitaux de Paris. Ce projet a réuni bénévolement des musiciens, des ingénieurs du son, un réalisateur et même un dessinateur. C’est Plantu qui a ainsi illustré la pochette du disque. Parmi les musiciens qui ont participé à cet album, on retrouve la chanteuse Natalie Dessaye, le chanteur Philippe Jarousky, le pianiste Alexandre Tharaud et le violoncelliste Gautier Capuçon.

Un enregistrement très spécial

"La symphonie pour la vie" n'est pas une bonne compilation des grands tubes enregistrés par chacun de ces musiciens, mais bien un album enregistré spécialement pour l’occasion dans des conditions très particulières et très différentes de ce que les artistes connaissent habituellement pour jouer ensemble. Du 7 au 11 avril, les 23 artistes se sont rendus chacun à leur tour dans les Studios de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Des studios spécialement aménagés dans une configuration inédite. Les musiciens ont été enregistrés individuellement, isolés et filmés par des caméras télécommandées. Quant aux ingénieurs du son, ils étaient installés deux étages au-dessus des musiciens. C'est donc bien à distance que les artistes et techniciens ont pu réaliser cet album ,dans le respect le plus strict des mesures de sécurité sanitaire. Une expérience musicale inédite …

Un répertoire éclectique

On retrouve dans cet album les grands classiques comme l’Ave Maria de Gounod, des Lieder de Richard Strauss et Johannes Brahms, les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach ou la Barcarolle des contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach. Il y a aussi des œuvres plus contemporaines de Franck Bridge, Max Richter et des incontournables de la variété comme Jacques Brel.

LA MUSIQUE POUR CREER DU LIEN PENDANT LE CONFINEMENT

Outre leur participation à cet album, de nombreux artistes ont maintenu le lien avec leur public sur les réseaux sociaux, pendant le confinement. C'est le cas par exemple de Gautier Capuçon qui a joué chaque jour les grandes pièces du répertoire classique et en particulier les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Une manière de réinventer la relation au public, comme l’a suggéré Emmanuel Macron lors de l’annonce des mesures de soutien du monde de la culture. Dans un entretien accordé à Etienne Pépin, la semaine dernière, Gautier Capuçon témoignait sur RCF que pour lui c’était "une manière d’offrir de la musique et du réconfort et de rester une communion avec toutes les personnes malades, âgées, seules"… La plus belle des manières de prendre soin de vous !