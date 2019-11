TEREZ MONTCALM, Auteur-compositeur interprète et musicienne d’origine québécoise,Elle poursuit une carrière qui a commencée par de la chanson pop-rock pour arriver au jazz, ou elle marque petit à petit son empreinte.Son premier album Jazz, "Voodoo" se vendra à plus de 60000 exemplaires.Térez Montcalm chante aussi bien en anglais et en français sa langue maternelle et interprète avec autant de plaisir des standards que ses propres titres. Excellente musiciennne, elle compose et s’accompagne à la guitare. Elle se distingue par sa manière très personnelle de se réaproprier des standards qu’elle choisi avec passion, de les déconstruire et reconstruire en toute liberté. Sa voix unique par sa texture à la fois puissante et fragile, se distingue par un timbre cassé reconnaissable dès la première note. Une chanteuse hors du commun