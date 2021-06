Tereza Kesovija consacrée chanteuse croate du XXe siècle (2/2) 2 PROBLEMES

Tereza fut nommée Officier des Arts et Lettres le 10 juin 2021 lors d'une cérémonie à l'Ambassade de France à Zagreb. Elle fit carrière en France dans les années 60, participa deux fois au Concours Eurovision de la Chanson représentant Monaco en 1966 et son pays de l'époque, la Yougoslavie, en 1972. Elle a compté Gilbert Bécaud parmi ses amis proches ainsi que Serge Lama qui signe en 2021, les paroles de sa nouvelle chanson en français, "Kilimandjaro sans neige".



