theatre La passerelle - Là où je croyais être il n’y avait personne #1

À défaut de présenter leur toute nouvelle création sur le plateau de La passerelle, Anaïs Muller et Bertrand Poncet vous propose de vous retrouvez en direct sur notre page Facebook pour une lecture radiophonique d’extraits du texte Là où je croyais être il n’y avait personne.



Cie Shindô

De et avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet