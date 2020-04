Thérèse est une sainte au destin brisé mais à la destinée accomplie

Stéphane Bern, figure bien connue du paysage audiovisuel français, consacre à la petite Thérèse le prochain numéro de son émission Secrets d'histoire diffusé lundi 4 mai sur France 3.

Le journaliste s'est confié à Lisieux au micro de Sonia Dumesnil sur son rapport à Ste Thérèse. Une figue qu'il a connu lors des processions de ses reliques à ND des Victoires à Paris, il débutait alors au Figaro. Il a ensuite pu approfondir la connaissance de la sainte auprès de ses "amies princesses qui vouent une dévotion particulière à Ste Thérèse". Il en retient l'humilité et" son message d'amour au quotidien". Et de conclure: "J'espère que cette émission va toucher le coeur des gens."