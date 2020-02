Thomas More ,un personnage méconnu !

Intro : Thomas More fut un homme de conviction , un ardent défenseur de l'eglise catholique , et aussi un homme de grande culture : c'est l'historienne Chantale Ranchon qui va nous permetre de mieux connaitre cet illustre personnage ..

Désa : L'une des filles de Thomas More fut la première femme d'Angleterre a faire des études universitaires , bien sûr grâce à son père .Thomas More fut un homme précurseur dans le domaine de l'éducation ; il fut homme de Dieu , homme de loi , homme d'état et de lettre , et célèbre par son ouvrage "l'utopioe ".