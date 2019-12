Tolkien : Beaux ouvrages (2/3)

Suite de cette série d'émission en lien avec l"expositiopn de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) sur Tolkien, avec des beaux ouvrages et de beaux jeux en lien avec la Terre du Milieu. Les beaux jeux cette fois avec Stéphane Bogart et Jean-François Jet de chez Edge pour évoquer le jeu de rôle mais aussi un jeu de cartes et un jeu de plateau qui vient de sortir.