Tome 25 : L'été approche

La bande dessinée se dévoile cette semaine encore dans Coincer la Bulle. Avec, une fois n'est pas coutume une sélection bd pour l'été, concotée avec soin par la librairie Bulle.



Et aujourd'hui pour cette dernière de la saison de Coincer la bulle, nous vous proposons une émission un peu spéciale. Le micro de RCF qui une fois n'est pas coutume est aller se balader du côté de la librairie Bulle, pour une sélection bd estivale. Et oui, la trêve estivale approche à grands pas, et les membres de l'équipe de la librairie Bulle se sont prêté au jeu de la sélection bd de l'été.



Avec pour commencer Lilian, qui a traîné pour nous du côté du rayon Comics, et a sélectionné " Plunge ", paru chez Urban comics. Un thriller horrifique, et c'est pas un style si courant dans l'univers de la bd, un bd pour frisonner de plaisir à découvrir dans Coincer la bulle.



Roman graphique avec Jonathan, qui a sélectionner pour nous, l'excellent " Entre les lignes ", un one shot comme on dit, de Dominique Mermoux, paru aux éditions Rue de Sèvres. Une bd adaptée de " Toutes les histoires d'amour du monde " , un roman de Baptiste Beaulieu, une mystérieuse histoire de famille qui vous laissera sans voix.



Direction le 1er étage, ensuite, avec Coralie qui a sélectionné " je crois que mon fils est gay " de Okura, paru chez Akata. Un manga solaire et très optimiste, qui nous plonge dans l’intimité et le quotidien d’une famille ordinaire, au sein de laquelle une mère aimante attend patiemment que son fils soit prêt à lui faire son coming out.



Et puis comme d'habitude, le coup de Fred, avec " le divin scénario " de Jacky Beneteaud et Fabrizio Dori, par chez Acte sud, dans la collection l'an 2. Un récit de haute fantaisie mêlant religion, mythologie et littérature, jouant de l'érudition et de l'anachronisme, dans lequel l'ange Gabriel, chargé de la Visitation, confond Marie avec d'autres femmes. Faut dire que le pauvre Ange Gabriel a assez peu d'informations, pour l'aider dans ses recherches, à part peut-être le fait que Marie est une femme qui lit. Ce qui est assez maigre comme info, l'occasion pour les auteurs de cette bd de se balader dans l'histoire de l'art. Peinture, littérature et même cinéma... Réjuissant !!!



Sans oublier Samuel Chauveau, heureux propriétaire de la librairie bulle qui actualité oblige, nous conseille vivement " les fantômes de séville ". Une bd de Didier Tronchet et Jérôme Jouvray qui devrait combler tous les mateurs de ballon rond, et surtout de scénarios incroyables, voire improbable... Une bd qui revient, non sans humour, sur le mythique match de foot entre l'Allemagne et la France, celui de Séville 1982... Un match perdu pour la France, bien-sûr, qui près de 40 ans après continue de faire parler, et qui visiblement n'a pas encore révélé tout ses secrets.

A découvrir en toute fin d'émission...