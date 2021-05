Ton prochain est une collection de quatorze petites méditations, légères mais conversées, sur le rapport entre chacun de nous et « les autres ». La problématique des contacts, des sentiments et des échanges entre nous et notre prochain — complexe et insondable, parfois dramatique, parfois douce, et toujours difficile et exigeante. En ces temps si particuliers, il est utile de se pencher sur les conditions et les exigences de la proximité. "Ton Prochain" de Luiggi Santucci, un ouvrage présenté par Diane Sabatier pour "Au-delà des mots".