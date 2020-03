Nous poursuivons notre route cette semaine avec Tonio Escamez, le poète et chanteur Auvergnat qui a fêté ses 40 ans de carrière voici quelques mois.

Tonio Escamez met aujourd'hui en musique un poème "Homme de couleurs" que certains attribuent au grand auteur sénégalais et membre de l'Académie française Léopold Sédar Senghor. Une réflexion tout en douceur et avec un peu d'humour sur la différence et nos préjugés sur les autres.