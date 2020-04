Avec ce "Trou de mémoire", ou comme dirait cet autre chanteur célèbre, "la mémoire qui flanche", Tonio Escamez nous parle de cet inconvénient de l'avancée en âge. Mais c'est aussi un clin d'oeil à sa carrière de professeur d'EPS. Il avait proposé à ses élèves de travailler grâce à l'expression corporelle sur le trou, ce que l'on y trouve et comment on s'en sort. A écouter donc cette chanson au double langage et sans trou de mémoire :)

