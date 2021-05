Top départ pour la septième édition du Street Art Fest !

La chronique expo

C'est Elisabeth Roy que nous retrouvons pour (re) découvrir l'exposition dédiée à Jean-Baptiste Carpeaux au Musée Hébert.

Une exposition privée de visiteurs immédiatement après son inauguration l'automne dernier.

On y découvre un Carpeaux certes sculpteur, mais aussi peintre au style pas si académique qu'il en à l'air.

Un vrai coup de coeur pour notre chroniqueuse !



© De gauche à droite "Les quatre parties du monde " 1874 - Paris, Place Ernest Denis / "La Danse" 1869 - Paris, Musée d'Orsay / "Scène de rue" - Washington, The Phillips Collection



Le coup de coeur du libraire

Comme tous les quinze jours, nous retrouvons Emmanuelle Methel, libraire jeunesse chez Arthaud pour feuilleter ensemble un nouvel ouvrage.

Cette semaine, la petite pépite s'appelle "Le cadeau de la princesse qui avait tout" ! Un très joli livre signé Hubert Ben Kemoun et Cécile Becq et qui nous permet de nous rencentrer sur l'essentiel : loin des objets et des propriétés, le vrai cadeau est celui des expériences, des sentiments et de l'amour.



Le témoignage

Aujourd'hui débute la septième édition du Street Art Fest de Grenoble ! Un évènement unique et qui verra se succéder une cinquantaine d'artistes pour habiller les murs de la capitale des Alpes.

Si les rendez vous en intérieur ont du être annulés, toutes les activités et rencontres extérieures sont maintenues.

En raison du contexte sanitaire, certains artistes feront le déplacement à l'automne, pour la seconde partie du festival ! C'est ce que nous explique notre invité, Jérôme Catz, le directeur de l'évènement.