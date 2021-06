REMUSICALISER LE MONDE :

« Tous métissés serrés ! »,

Texte, Musique, Design sonore et Voix : Martin Ferron (…)



PEU DE GENS EN PARLENT :

« Les Métis du Canada : pérennes, résiliants et inspirants » (…)



MUSIQUE :

« Saisir son existence » -

Musique tsigane et québécoise qui métisse aussi croissance de l’être et émotions.

Tiré de Porteurs d’Ô !, le spectacle musicale sur l’or bleu et la quête humaine.

Voix : Tania Langlois, dans le rôle de Océana (…)



CULTURE DE SENS :

Un conte de Yannick Jaulin célébrant :

Ruralité, Enrichissement mutuel né de la rencontre et Métissage (…)

Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation



Martin Ferron - MICROPHONE FRANCOPHONE

Emission 41 - 10e saison