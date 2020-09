Train train/ fiction sonore

Le Tympan & L’enclume vous invite à une balade dans la gare de Poitiers, à l'écoute d'une fiction sonore géolocalisée intitulée Train train. Et comment ça marche ?

L’auditeur muni d’un smartphone et d’un casque audio se laisse guider. Il aura préalablement téléchargé l’application dédiée et entièrement gratuite !!

Selon l’endroit où il se trouve, des séquences sonores vont se déclencher. Disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an, chacun réalise l’expérience à sa guise.

Plus d'infos :

http://www3.poitiers-jeunes.com/lesexpressifs2020/produit/train-train/