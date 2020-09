"Trek 12 : Himalaya" est un jeu édité par les Lumberjack Studio. Un jeu de Bruno Cathala et Corentin Lebrat, les illustrations sont d'Olivier Derouetteau et Jonathan Aucomte. C'est un jeu à partir de 8 ans, pour 1 à 50 joueurs et des parties de moins de 30 minutes. Le prix est de 25€.