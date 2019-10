Trois films et un documentaire

En salle

-Atlantique: film de Mati Diop

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.

-Alice et le maire: film de Nicolas Parisier

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

-Les mondes imaginaires: film de Jean-François Laguionie

Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : une décennie de création de Jean-François Laguionie regroupée en un seul programme, une seule histoire. Celle de la représentation des mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français. Sept films réalisés entre 1967 et 1978, hors des modes, hors du temps, et pour tous les publics.

- L’Acteur, 1975, 5’35

- Le masque du diable, 1976, 12’

- La demoiselle et le violoncelliste, 1964, 9’

- Une bombe par hasard, 1969, 9’

- Potr’ et la fille des eaux, 1974, 11’

- L’Arche de Noé, 1967, 11’

- La traversée de l’Atlantique à la rame, 1978, 21’

Le documentaire de la semaine (Tënk)

-D'un château l'autre: documentaire de Emmanuel Marre