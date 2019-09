Trois poètes qui s'aimèrent beaucoup

Cette semaine est consacrée à trois poètes, Paul Verlaine, Germain Nouveau et Arthur Rimbaud. L'existence de Paul Verlaine (1844-1896) est bouleversée quand il rencontre Arthur Rimbaud en septembre 1871. Leur vie amoureuse tumultueuse et errante en Angleterre et en Belgique débouche sur la scène violente où, à Bruxelles, Verlaine, d'un coup de revolver, blesse au poignet celui qu'il appelle son « époux infernal » ce qui le conduit en prison.

Germain Nouveau rencontre Arthur Rimbaud en mars 1874, ils partent ensemble en Angleterre pour s'installer à Londres. Leur relation a pu être de nature homosexuelle, comme le suggèrent plusieurs biographes.

Ecoutons « La chanson des ingénues » extraite du premier recueil de Verlaine, Poèmes saturniens à l'âge de 22 ans.