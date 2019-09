Trois poètes qui s'aimèrent beaucoup

Cette semaine est consacrée à trois poètes, Paul Verlaine, Germain Nouveau et Arthur Rimbaud. Ecoutons d' Arthur Rimbaud « Les chercheuses de poux », un poème qui mêle ivresse, désir et sensualité, d’une part, mais aussi tristesse, peur et mélancolie si bien que l’enfant est presque, en somme, un poète, image de Rimbaud peut-être.. Il est publié dans le recueil « Poésies » en 1870.