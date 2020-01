Trois semaines de luttes ouvrières au théatre des Ilets de Montluçon

Quand la culture se confronte à l'actualité. Il y a un an, Carole Thibaut choisissait de programmer en ce mois de janvier 2020 trois semaines consacrées aux luttes ouvrières. Entre les gilets jaunes, et les manifestations autour de la réforme des retraites, le sujet est plus que jamais à l'ordre du jour; rendez-vous du 21 janvier au 7 février pour le vivre.