Trovaores : le 14ème album du troubadour Antonio Placer

Un entretien particulièrement poétique avec Antonio Placer : Ses motivations qu'il métaphorise sous la forme de petites constructions de sable, de "petites choses de rien du tout pour servir la société, l'humanité et le monde dans lequel on vit". Sa vision de la musique au plus près des considérations d'André Malraux et de la décentralisation de la culture en réaction à l'uniformisation des médias. Son quatorzième album de "Trovaores", de "Troubadour", en l'honneur des troubadours de la Galice et de l'occitan qui collaboraient régulièrement avant le XIVème siècle.

Rencontre avec un artiste à l'engagement musical très fort !