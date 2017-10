"Tu ne tueras point" : mais comment faire pendant la guerre ?

Desmond Doss est américain, élevé dans une famille adventiste. Son père, traumatisé par la guerre de 1914-1918 est violent. Un jour, il se bat avec son frère et manque de le tuer. Il se promet de ne jamais tenir d'arme.

Lorsque l'Amérique entre en guerre, en 1941, Desmond souhaite défendre son pays. Mais comment faire la guerre sans tenir un fusil ?

C'est l'histoire vraie que raconte Mel Gibson dans Tu ne tueras point. L'histoire personnelle de ce jeune homme qui veut rester fidèle à sa conscience. La manière dont il a dû se battre avec l'armée, pour aller au front. Et son comportement héroïque, comme infirmier sans arme.

A la grande surprise de ses camarades, Desmond Doss sauvera, seul, soixante-quinze vies.

Appliquer le commandement à la lettre

Peut-on appliquer le commandement à la lettre ? C'est ce que fait ce personnage hors du commun. Sans toutefois vouloir en faire une généralité : "on ne gagne pas une guerre en donnant sa vie" dit son capitaine.

Un film intéressant spirituellement sur la prière, la conscience, la guerre et la religion. Un film archi violent aussi : les scènes de combat et les blessures y sont présentées de manière très réalistes.

Après La Passion du Christ et Apocalypto, c'est le troisième long-métrage spirituel de Mel Gibson. Une oeuvre mieux accueillie par les critiques que les précédentes.



Après l'émission, la projection-débat des moments forts du film !

Rendez-vous le mercredi 11 octobre 2017 à l'occasion de 2 séances : 18h ou 20h15.

C'est à Annecy, dans les salles paroissiales de l’église Sainte-Bernadette.