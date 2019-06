Turpitour - Jean-Michel Briou

Les petites histoires dans l'Histoire, Jean-Michel Briou en est friand. Sa visite guidée de Bruxelles ne manque pas de sel, lui qui réunit toutes les aberrations, les micmacs et autres turpitudes pour vous faire vivre un Turpitour ( le nom de la balade) instructif, réjouissant et hilarant.

Un Bruxelles city tour, en bus ou à pied, sous le signe de l'ironie et de l'autodérision qui vaut le détour.

Jean-Michel Briou est notre Artiste du Jour.

Toutes les infos : www.turpitour.be