Un anniversaire, une sortie en DVD et un documentaire

Un anninversaire

-Les 40 ans "Des bronzés font du ski": le film de Patrice Lecomte

Jérôme et Gigi sont désormais mariés : Gigi tient une crêperie pendant que Jérôme exerce dans son cabinet médical. Nathalie et Bernard, réconciliés et assez « nouveaux riches », sont propriétaires d'un appartement en temps partagé. Jean-Claude, toujours à la recherche de l'âme sœur et toujours aussi nul en séduction, tente désespérément de draguer tout ce qui bouge. Christiane débarque avec un homme marié et nettement plus âgé qu'elle, Marius.

Popeye est désormais beaucoup moins sûr de lui : humilié par sa femme qui le trompe avec son cousin, il prétend à ses amis qu'il est le gérant d'une boutique de sports d'hiver alors que celle-ci est tenue par ce même couple.

Au cours d'une sortie en ski hors piste, le groupe se perd avant d'être sauvé par des paysans de haute montagne, lesquels leur feront déguster nourriture et boisson artisanales : d'abord de la foune – un fromage fort macéré dans du gras, des couennes, et de l'alcool de bois pendant deux ou trois saisons –, puis la liqueur d’échalote relevée au jus d'ail « parce que l'échalote tout seul, ça s'rait trop fade », qu'il faut « avaler cul sec, car sinon, ça vous brûle la langue ! ».

Sortie DVD

-Bébert et l'omnibus: film d'Yves Robert (1963)

Bébert, c'est l'enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l'occasion de courses en famille à Paris, Tièno - son frère aîné - croyait pouvoir tranquillement courir les filles et Bébert avait très envie d'un feu de Bengale. Les deux garnements autorisés à rentrer par le dernier train, quel n'est pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son petit frère manque à l'appel ! Ce dont il ne se doute pas, c'est que Bébert, entouré d'une bande loufoque d'agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue...

Le documentaire de la semaine (avec Tënk)

-S21, La machine de guerre Khmère Rouge: Documentaire de Rithy Panh (2002)

Au Cambodge, sous les Khmers rouges, S21 était le principal « bureau de la sécurité ». Dans ce centre de détention, un ancien lycée situé au cœur de Phnom Penh, près de 17 000 prisonniers ont été torturés, interrogés puis exécutés entre 1975 et 1979. Sept seulement ont survécu. Au moment du tournage, seuls trois d’entre eux étaient encore en vie, dont deux reviennent vingt-cinq ans plus tard témoigner (parmi lesquels le peintre Vann Nath), lors d'une confrontation avec leurs bourreaux.