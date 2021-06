Un avenir plein de belles promesses

Les derniers mois n’ont pas été une sinécure pour la directrice de la Scène Nationale comme pour son équipe. Il a a fallut relancer les projets, re-mobiliser les équipes et redonner du goût à toutes celles et ceux qui furent des habitués de l’Espal et des Quinconces. Par ailleurs les huit derniers semaines furent marqués par l’occupation des salles par les intermittents inquiets pour leur situation. Tout ce contexte nécessite des propositions nouvelles comme par exemple celles des paniers artistiques. Au micro de Rcf , Véronique Boccard, Marie Meignan, Yves Thégonnec Tulasne montrent que l’avenir reste plein de promesses.