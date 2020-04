Un bal culinaire et littéraire

Avant d’être confinés, le studio de RCF a accueilli deux passionnés qui savent avec justesse et goût mélanger les genres. Emmanuel Perrodin, tout à la fois historien anthropologue et cuisinier participe aux temps forts des Quinconces. Il y a rencontré lors du dernier bal culinaire littéraire d’octobre, le deuxième invité de l’émission Raphaël Soleilhavoup, tout à la fois chorégraphe, danseur et passionné de pédagogie . Ils ont « matché » . Ils se sont bien entendus. Leur énergie peu commune nous invite, avec délicatesse, à sortir de nos zones de confort.