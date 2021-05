Un beau dimanche à la campagne

Art et de peinture avec Etienne Bourgeois

L'artiste de Fougères-sur-Bièvre a réalisé sa première peinture entre 9 et 11 ans. Premier thème abordé : l'espace, la liberté représentés à travers un canal bordé de verdure, des arbres en fond et un beau ciel bleu. Etienne Bourgeois cumule aujourd'hui 300 œuvres dont le point commun est "la vérité de la lumière par rapport à un beau paysage".

Exposition à visiter les 19,20, 26 et 27 juin au Moulin de Suèvres.

https://limpressionnisme-sinon-rien.jimdosite.com/portfolio/

Autre invité : Jean-Jacques MILHEM, Président de l'Artothèque de Blois