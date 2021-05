Un beau dimanche à la campagne

Un dimanche à la campagne c'est le titre d'un film de Bertrand Tavernier mais aujourd'hui nous allons parler d'art et de peinture avec Etienne Bourgeois.



Cet artiste de Fougères-sur-Bièvre a réalisé sa première peinture entre 9 et 11 ans. Il cumule aujourd'hui 300 œuvres avec un point commun : "la vérité de la lumière par rapport à un beau paysage".



Exposition à visiter les 19,20, 26 et 27 juin au Moulin de Suèvres.

Artiste à retrouver sur internet sur jimdo "l'impressionisme sinon rien".