Un cercle de Méditation de la Saint-Valentin

En studio Emmanuelle THIETARD.

Thérapeute holistique spécialisée en transmutation des mémoires cellulaires et

lecture de l'inconscient. Praticienne en sylvothérapie vibratoire.



Pour la Saint-VAlentin, je vous propose de participer à un cercle de

méditation axé sur la guérison du coeur et l'attraction de votre

partenaire idéal. Cette méditation sera suivie d'une collation

conviviale.



Le vendredi 14 Février 2020 à 19h30, Cercle de Méditation de la Saint-Valentin Participation 15 € (10 € pour les habitués).



Organisé par Harmony Coaching à Montigny-les-Metz Résa. Au 06 63 02 73 59 ou harmonycoaching57 at gmail.com . ..

Facebook :

https://www.facebook.com/emmanuelleannesophie.baudelet.524



Merci de ramener de quoi boire et grignoter de façon festive. tenue de Valentin et Valentine

confortable. ( Coussin+ couverture+ petite bouteille d'eau conseillés.)