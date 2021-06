Un festival pour respirer

Reprenons à notre compte cette formule énoncée dans l'éditorial de présentation de la 26ème édition du festival des Suds, à Arles.

Ce festival consacré aux musiques du monde attire des artistes de tous les coins du monde, désireux de ne pas céder à la tentation du repli et du cloisonnement qui sévissent dans le monde et s'accentuent par ces temps de pandémie.

Rester à l'écoute du monde demeure la marque de fabrique des Suds avec une exigence artistique absolue pour tous les répertoires présentés qu'ils relèvent d'un aspect festif et intimiste.

Respirer sans entrave et participer à la création du monde de demain doit être le souhait de chacun. L'occasion est offerte, sans doute, de commencer entre le 12 et le 18 juillet dans cette belle cité arlésienne, plus de deux fois millénaire.