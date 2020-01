Un film, des DVD et un documentaire

En salle

-Cuban Network “traîtres ou héros ?” un film d'Olivier Assayas, avec Pénélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

De retour en salle

-Bébert et l'omnibus: un film d'Yves Robert (1963)

Bébert, c'est l'enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l'occasion de courses en famille à Paris, Tièno - son frère aîné - croyait pouvoir tranquillement courir les filles et Bébert avait très envie d'un feu de Bengale. Les deux garnements autorisés à rentrer par le dernier train, quel n'est pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son petit frère manque à l'appel ! Ce dont il ne se doute pas, c'est que Bébert, entouré d'une bande loufoque d'agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue...

Sortie en DVD

-Mission Yéti (film pour enfants): film de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

-Fête de famille: un film de Cédric Kahn

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

-Alice et le Maire: film de Nicolas Pariser

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Le documentaire de la semaine (avec la plateforme Tënk)

A Syrian love story: documentaire de Sean McAlister (2015)

Amer et Raghda, amis et amants, se sont rencontrés dans une prison syrienne il y a 15 ans. Quand le réalisateur, Sean McAllister, s'entretient pour la première fois avec eux en 2009, Raghda est à nouveau incarcérée, laissant Amer seul avec leurs trois garçons. Lorsque le Printemps arabe éclate dans la région, le destin de la famille bascule. Filmé sur une période de cinq ans, ce film retrace leur incroyable odyssée vers la liberté politique, leur voyage fait d'espoir, de rêves et de désillusions autour du thème de la révolution, leur pays d'origine et leur couple.