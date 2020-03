Un film en salle, André Téchiné en DVD et un documentaire

En salle

-La bonne épouse: film de Martin Prouvost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

André Téchiné en DVD (coffret 3 films)

-Souvenir d'en France

Une petite ville du Sud-Ouest, dans les années 1930. Les Pedret, famille de notables à la tête de l’usine locale, marient leur fils cadet Prosper à Régina, une jeune femme de son rang. Bientôt c’est au tour de son frère Hector d’officialiser sa relation avec Berthe, la blanchisseuse du coin. Mme Pedret est contre ce mariage, mais son mari reconnaît en Berthe la personne qu’il fut autrefois : fils d’immigrés espagnols, il a épousé une Française et a acquis sa fortune par ses propres moyens. La jeune femme entre alors dans la famille et deviendra au fil du temps la véritable chef du clan grâce à son autorité et son charisme...

-Rendez-vous

Paulot et Quentin accueillent dans leur appartement Nina, jeune comedienne. Fascinee par Quentin, etre inquietant et possessif, elle refuse l'amour que lui voue Paulot. Un evenement tragique transformera cet attrait dechirant en veritable hantise.

-Le lieu du crime

Thomas, adolescent de quatorze ans, s'ennuie un peu dans le petit village du Sud-Ouest ou il vit entre son adorable mere et ses chers grands-parents. Sa rencontre avec deux fugitifs va faire brutalement basculer sa vie.

Le documentaire de la semaine (avec la plateforme Tënk)

-Explorations et transformations: fleurs de sureau (2007), de Volker Koepp (Russie)

Annexée par la Russie après la 2e guerre mondiale, peuplée par des colons venus de Russie ou des États baltes, la région de Kaliningrad est aujourd’hui une enclave russe au sein de l’Union européenne, entre la Pologne et la Lituanie. Jadis, le village de Gastellovo était une foire importante pour les fermiers. Aujourd’hui, après le déclin de l’empire soviétique, c’est un village à demi éteint où la nature semble vouloir reprendre ses droits sur l’homme. Là, des enfants livrés à eux-mêmes inventent ensemble, dans les lieux désertés par leurs parents, un univers de jeux et une société utopique à la limite du fantastique.