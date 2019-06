Découvrons avec Bruno Leprat et Jean-Paul Sauvage un Lutrin du musée d'Art Religieux de Blois, et on reparle également du bénitier prété par le musée au Musée de la faience de Nevers, nous serons d'ailleurs par téléphone avec son conservateur Didier Marenski, Charles-Edouard Guibert évoquera l'Oratoire créer à Notre Dame des Anges de Vineuil, enfin Xavier Anquetin nous présente les activités de l'AMARE avant l'été ....