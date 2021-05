Un nouveau festival Illuminations d’été est à l’honneur de Cultur’L!

Illuminations d’été est un festival créé par l’association Muzika. Cette association a à cœur de faire découvrir au grand public des pianistes du monde entier n’ayant pas encore eu l’opportunité de se produire en France. Aurélie Glykos-Milin présidente de Muzika et Ivan Ili? pianiste et directeur artistique du festival nous présentent la programmation de ce festival.



Invitée Aurélie Glykos-Milin présidente de Muzika

Invité Ivan Ili? pianiste et directeur artistique du festival