Un nouveau modèle de peau pour faire avancer les connaissances en immunologie

Quelles sont les relations entre les systèmes nerveux et immunitaire ? Comment un organoïde de peau peut servir à modéliser les réactions neuro-inflammatoire et faire avancer la recherche ?



En savoir plus :



# L’invité et son laboratoire

Vincent Flacher, est chercheur au CNRS, spécialisé en immunologie. Il travaille au laboratoire CNRS Immunologie, immunopathologie et chimie thérapeutique, I2CT, au sein de l’équipe Interactions physio-pathologiqies du système immunitaire avec son micro-environnement :

http://www-ibmc.u-strasbg.fr/spip-ict/article110.html



Après un doctorat en immunologie en 2005, Vincent Flacher a travaillé aux côtés des professeurs Nikolaus Romani et Ralph Steinman au Laboratoire de recherche sur les cellules de Langerhans à Innsbruck, en Autriche, avant de rejoindre en 2012 le CNRS.



Vincent Flacher, immunologiste au Laboratoire CNRS Immunologie, immunopathologie et chimie thérapeutique, I2CT, à Strasbourg.





# Ose la Recherche, à l'école des scientifiques

Mercredi 12 février 2020, de 14h à 16h30

Lieu : Le Vaisseau, Strasbourg |

Sur inscription : jusqu’au 11 février www.levaisseau.com

Cette école est ouverte aux jeunes et à leurs parents le temps d’un après-midi !

L'événement « Ose la recherche ! », organisé par la délégation Alsace du CNRS et le Vaisseau est une occasion privilégiée pour une centaine de jeunes de 14 à 16 ans de rencontrer des hommes et des femmes travaillant dans des laboratoires de recherche.

http://www.alsace.cnrs.fr/communication/ose-la-recherche_2020.aspx





Retrouvez les dernières actualités scientifiques de la délégation du CNRS en Alsace sur :

www.alsace.cnrs.fr/





