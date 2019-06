Un nouvel album et une tournée pour le Franc-Comtois Lilian Rena

Franc-Comtois, fière de ses origines, de sa région et amoureux de son terroir, Lilian découvre le chant dès son enfance.

En 2015, gagnant l'émission "The Voïce" sur TF1, il enchaîne deux albums et tournées.

Il nous revient après deux ans d'absence, avec un album de 16 titres et une tournée qui débutera par sa région natale, le Vendredi 14 Juin en église St Pierre de Maiche (25), le lendemain en église St Hippolyte de Poligny (39) et le 22 Juin à Micropolis de Besançon.