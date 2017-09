Un opéra de Marc Antoine Charpentier : La descente d’Orphée aux Enfers

Charpentier fut l’un des premiers compositeurs français à s’emparer pleinement du mythe. La Descente d’Orphée aux Enfers se déploie en deux actes. Le premier installe l’auditeur dans l’univers bucolique pastoral, peuplé de nymphes venues célébrer les noces d’Eurydice avec le berger Orphée. Mortellement blessée par un serpent, Eurydice voit rapidement ses forces disparaître. Fulgurante, sa mort laisse ses compagnes et Orphée éplorés. L’acte II, plus développé, retrace la difficile quête d’Orphée aux Enfers, séduisant tour à tour Pluton et les âmes damnées, dans l’espoir de ramener Eurydice.