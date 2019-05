Un pape dans l'Histoire - Bernard Lecomte et Marc Jailloux

Plongez dans la série historique lancée par les éditions Glénat !

Une collection de bandes dessinées pour redécouvrir l’Histoire du monde occidental, à travers le prisme des grands papes. Les albums mêlent aventure, intrigues et précision historique, augmentés de cahiers documentaires de 8 pages.

Nos invités, Bernard Lecomte, spécialiste de l'histoire politique et religieuse et Marc Jailloux, dessinateur du premier tome :" Saint Pierre, une menace pour l'empire romain"'.