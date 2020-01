Un phénomène culturel de masse et un documentaire

Un phénomène culturel

Retour sur les nombreuses adaptations (cinéma, TV, films d'animation...) des Qautre filles du Docteur March, oeuvre-culte qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott à l'occasion de la sortie du film Greta Gerwig le 1er janvier dernier. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Le documentaire de la semaine (avec Tënk)

-Zona Franca: documentaire de Georgi Lazarevski (2016)

En Patagonie, au cœur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur d'or, un chauffeur routier et une jeune vigile croisent la route de touristes en quête de bouts du monde. Entre débris de l'Histoire, paysages grandioses et centres commerciaux, ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tour-operators : une violence profondément enracinée dans cette terre, et qui surgit en pleine lumière lorsqu’une grève paralyse la région.