Un programme" jeune public" à la cité musicale de Metz

Nouvelle saison à la Cité musicale de Metz, un "programme destiné au jeune public. De 6 mois à 9 ans, des ateliers, des concerts, une éducation artistique et culturelle pour tous.Découvrir à tout âge tous les visages de la musique tel est le credo de la Cité musicale.Des spectacles hors et dans le temps scolaire grâce au service éducation et médiation.Sibylle Brunot vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.