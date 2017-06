Un sourire d'enfant sur RCF Bordeaux

Vous avez certainement entendu parler du film "Les pépites" qui relate l'aventure extraordinaire d'un couple français, Christian et Marie-France des Pallières, ayant tout quitté à l'âge de la retraite pour sauver de la misère des milliers d'enfants cambodgiens. Il y a 20 ans ils ont créé l'association "Pour un sourire d'enfant" (PSE) pour susciter des parrainages et collecter les fonds indispensables à leur action. Christian est décédé en 2016, mais Marie-France continue inlassablement leur oeuvre et a notamment repris la "tournée" annuelle qui permet de faire connaître PSE à travers la France.

Savez-vous qu'il existe une antenne aquitaine de PSE ? PSE Aquitaine a pour but de faire mieux connaître dans notre région les activités de PSE au Cambodge, mais aussi de fédérer différentes actions menées localement afin de soutenir moralement et financièrement PSE. Actuellement, PSE Aquitaine regroupe plus de 450 adhérents. Les adhérents contribuent à la vie de l’association en organisant des manifestations locales ouvertes au grand public : vente de produits cambodgiens, petit marché aux fleurs, concerts, tournois de bridge, rallye, manifestations dans les écoles…qui permettent de récolter des fonds entièrement destinés à la formation et à l’hébergement des enfants au Cambodge, ainsi qu’au soutien des familles les plus démunies. PSE Aquitaine organise également la tournée annuelle des fondateurs de PSE et des jeunes Cambodgiens qui les accompagnent lorsqu’ils viennent présenter l’association dans notre région. Une belle occasion de venir les rencontrer !

Retrouvez toutes les actions de PSE Aquitaine près de chez vous sur son site Internet http://pseaquitaine.free.fr/

Pour en savoir plus, écoutez Paul Berranger, président de PSE Aquitaine, et Marie-Louise Fagalde, secrétaire de l'association, au micro d'Ina Bourreille dans "Cap éducation" sur RCF Bordeaux 88.9 FM le mardi 4 juillet à 11h30 ou le vendredi 7 juillet à 19h30, puis à réécouter ou podcaster ICI ou ci-dessous.