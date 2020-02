Un spectacle poétique et politique mis en scène par Mickaël Phelippeau

Jaune c’est le thème de l’ouvrage récent du médiéviste Michel Pastoureau. Jaune c’est aussi l’univers de Mickaël Phelippeau, plasticien et chorégraphe, qui à l’image de sa couleur fétiche est un artiste joyeux, sain, tonique et bienveillant. il nous parle de son engagement auprès de la scène nationale Quinconces l’Espal et ses projets.



Et en seconde partie d'émission nous recevons Ariane, pour nous parler de sa passion pour le théâtre, qui est le fil de sa vie. Hôtesse d’accueil à la billetterie, comédienne à ses heures de loisirs, Ariane nous fait partager les joies de sa vie au micro de RCF.