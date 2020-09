Un théâtre à ciel ouvert

C’est aussi la comparaison que l’on pourrait faire avec la reprise de cette saison culturelle au Mans, où la Vie prend le dessus, où la vraie Vie n’est pas que sécurité et confinement mais prétexte à mieux l’apprécier, la goûter et en découvrir la véritable épaisseur.

Virginie Boccard directrice de la scène nationale les Quinconces-L’Espal et Emmanuelle Travers chargée de communication et des relations publiques dévoilent au micro de Rcf la richesse de la saison 2020/2021, qui débute par le festival A Ciel Ouvert où les artistes, les textes, les musiques, la danse, l’histoire viennent à la rencontre des publics: sur l’esplanade des Jacobins, au marché de Pontlieue, à la Maison de l’Eau, à l’Alambik, au Kaleidoscope…La culture c’est la vie et c’est plus que la vie, c’est cette découverte que l’émission des Trois Coups tentera d’évoquer tout au long de cette année avec nos partenaires de la Scène Nationale.